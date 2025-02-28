شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى مكة للحلال يؤكد مكانة المملكة الريادية في دعم الاقتصاد الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل



وأكد المنتدى في توصياته، مكانة المملكة العربية

منتدى مكة للحلال وأكد المنتدى في ختامه، التزامه بمواصلة العمل على تطوير قطاع الحلال، وتعزيز التعاون الدولي لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة المركز العالمي الأول لصناعة الحلال، مستندة إلى منظومة متكاملة تدعم الابتكار، وتعزز الجودة، وترسخ الثقة بالمنتجات الحلال السعودية عالميًا.



يُذكر أن منتدى مكة للحلال جمع قادة الحلال من جميع أنحاء العالم، على مدى 3 أيام، لمناقشة أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في قطاع الحلال، مع التركيز على الاستدامة والتطوير.



ويُعد منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات التجارية والفرص الاستثمارية، ما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا رائدًا في اقتصاد الحلال، حيث شهد المنتدى حضور أكثر من 5000 زائر، ومشاركة 150 عارضًا و50 متحدثًا، وأقيمت 15 جلسة نقاشية وورش عمل متخصصة.



الدمام - شريف احمد - اختتمت اليوم، أعمال منتدى مكة للحلال 2025، الذي أقيم خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير 2025 في مركز غرفة مكة للمؤتمرات والمعارض والفعاليات، تحت شعار "التنمية المستدامة عبر صناعة الحلال".وأكد المنتدى في توصياته، مكانة المملكة العربية السعودية بصفتها دولة رائدة في دعم الاقتصاد الإسلامي، ودور المنتدى الكبير في تعزيز صناعة الحلال، إضافة إلى معرفة أن تعدد سوق الحلال يتطلب استراتيجيات جديدة للتميز، إضافة إلى كون منتدى مكة للحلال منصة حاضنة للمبادرات النوعية والفرص العالمية.وأكد المنتدى في ختامه، التزامه بمواصلة العمل على تطوير قطاع الحلال، وتعزيز التعاون الدولي لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة المركز العالمي الأول لصناعة الحلال، مستندة إلى منظومة متكاملة تدعم الابتكار، وتعزز الجودة، وترسخ الثقة بالمنتجات الحلال السعودية عالميًا.يُذكر أن منتدى مكة للحلال جمع قادة الحلال من جميع أنحاء العالم، على مدى 3 أيام، لمناقشة أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في قطاع الحلال، مع التركيز على الاستدامة والتطوير.ويُعد منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات التجارية والفرص الاستثمارية، ما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا رائدًا في اقتصاد الحلال، حيث شهد المنتدى حضور أكثر من 5000 زائر، ومشاركة 150 عارضًا و50 متحدثًا، وأقيمت 15 جلسة نقاشية وورش عمل متخصصة.