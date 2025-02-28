شكرا لقرائتكم خبر عن صور| أسواق الماشية في جازان تشهد إقبالًا متزايدًا قبل شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل



وتعد منطقة جازان من المناطق الحيوية في المملكة لقطاع الثروة الحيوانية، نظرًا لموقعها الجغرافي وتنوع التضاريس والخصائص البيئية والمناخية المتنوعة لمنطقة جازان، إذ تسهم خصوبة التربة وهطول الأمطار وجريان السيول على مدار العام في انتشار المراعي، كما تحافظ الأهالي على حرفة الرعي التي من شأنها تزدهر الثروة الحيوانية في المنطقة.

أسواق الماشية وفي جولة لهيئة وكالة الأنباء

وأوضح بائعو الأغنام أن الطلب على اللحوم الحمراء يرتفع كثيرًا خلال الشهر المبارك، مضيفين أن الاستعداد للموسم يبدأ قبل شهر من خلال توفير الكميات لمواجهة الطلب المرتفع.



فيما أفاد عدد من المتعاملين في أسواق الماشية، أن شهر رمضان أحد أهم مواسم البيع، مؤكدين أن مربي المواشي يستعدون مبكرًا، ويعمدون إلى عرض مواشيهم في مختلف أسواق الماشية، وبخاصة الأسواق الأسبوعية الشعبية التي تشتهر بها محافظات منطقة جازان. الثروة الحيوانية ويعدّ قطاع الثروة الحيوانية في منطقة جازان قطاعًا مزدهرًا مدعومًا ببرامج حكومية متعددة، تهدف إلى تحسين جودة الإنتاج وزيادة الكفاءة، حيث تحتضن أكثر من 7 ملايين رأس من الإبل، والضأن، والماعز، والأبقار، يعمل على تربيها 23405 مربي ماشية، ما يعزز دورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.



ووفقًا لتقرير صادر عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، فإن إجمالي الثروة الحيوانية بلغت 7.876.221 رأسًا، منها 4067961 رأسًا من الضأن، و 3598621 رأسًا من الماعز، وكذلك 130161 رأسًا من الأبقار، و 79478 رأسًا من الإبل.

الدمام - شريف احمد - شهدت أسواق الماشية بمنطقة جازان حركة شرائية ملحوظة وإقبالًا من المواطنين والمقيمين مع اقتراب شهر رمضان؛ لشراء الأغنام، فيما واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتوفير أعداد كثيرة من المواشي بمختلف أنواعها لتأمين زيادة الطلب الشرائي إذ تفضل الكثير من الأسر استهلاك اللحوم الطازجة على المائدة الرمضانية.وتعد منطقة جازان من المناطق الحيوية في المملكة لقطاع الثروة الحيوانية، نظرًا لموقعها الجغرافي وتنوع التضاريس والخصائص البيئية والمناخية المتنوعة لمنطقة جازان، إذ تسهم خصوبة التربة وهطول الأمطار وجريان السيول على مدار العام في انتشار المراعي، كما تحافظ الأهالي على حرفة الرعي التي من شأنها تزدهر الثروة الحيوانية في المنطقة.وفي جولة لهيئة وكالة الأنباء السعودية ، في الأسواق الشعبية بالمنطقة، رصدت خلالها الزيادة في حركة البيع والشراء، وسجلت المواشي في هذه الأيام رواجًا بنسبٍ أعلى من الأسابيع الماضية. وارتفعت أسعار المواشي خلال هذه الفترة تبعًا لازدياد الطلب في ظل وفرة المعروض في الأسواق .وأوضح بائعو الأغنام أن الطلب على اللحوم الحمراء يرتفع كثيرًا خلال الشهر المبارك، مضيفين أن الاستعداد للموسم يبدأ قبل شهر من خلال توفير الكميات لمواجهة الطلب المرتفع.فيما أفاد عدد من المتعاملين في أسواق الماشية، أن شهر رمضان أحد أهم مواسم البيع، مؤكدين أن مربي المواشي يستعدون مبكرًا، ويعمدون إلى عرض مواشيهم في مختلف أسواق الماشية، وبخاصة الأسواق الأسبوعية الشعبية التي تشتهر بها محافظات منطقة جازان.ويعدّ قطاع الثروة الحيوانية في منطقة جازان قطاعًا مزدهرًا مدعومًا ببرامج حكومية متعددة، تهدف إلى تحسين جودة الإنتاج وزيادة الكفاءة، حيث تحتضن أكثر من 7 ملايين رأس من الإبل، والضأن، والماعز، والأبقار، يعمل على تربيها 23405 مربي ماشية، ما يعزز دورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.ووفقًا لتقرير صادر عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، فإن إجمالي الثروة الحيوانية بلغت 7.876.221 رأسًا، منها 4067961 رأسًا من الضأن، و 3598621 رأسًا من الماعز، وكذلك 130161 رأسًا من الأبقار، و 79478 رأسًا من الإبل.