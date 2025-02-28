شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق المواعيد الجديدة لغلق نفق الأزهر غدًا والان مع تفاصيل الخبر

تغير محافظة القاهرة، غدا السبت أول أيام رمضان مواعيد العمل بنفقى الأزهر والتى تستمر طوال شهر رمضان، لتناسب الجمهور خلال شهر رمضان، و جاءت مواعيد تشغيل النفق على النحو التالى:

تبدأ يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى 2 بعد منتصف الليل.

يتم غلق النفقين من الساعة 2 صباحًا حتى 6 صباحًا للصيانة

الخميس والجمعة يستمر العمل بالنفقين دون توقف 24 ساعة طوال رمضان

لن يشهد نفق الأزهر غلق قبل صلاة المغرب

وفى السياق تغير أتوبيسات النقل العام فى القاهرة عملها فى رمضان، حيث يبدأ خروج 50% من السيارات الساعة 5 صباحاً، يستمر خروج باقي الأسطول 50% تدريجيًا حتى الساعة 8.30 ص، والسيارات ستعمل 10 ساعات لتغطية ذروة ما قبل الإفطار، على ان يكون آخر أتوبيس يقوم من مناطق السيدة زينب والسيدة عائشة والإمام الشافعي والإمام الليثي والأزهر الشريف ومسجد سيدنا الحسين وجامع عمرو بعد منتصف الليل

كما سيتم تشغيل خدمة ليلية طوال شهر رمضان لتغطية المناطق ذات الطابع الديني والتجاري، والخدمة الليلية من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 5 صباحًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب خلال الشهر الكريم، كذلك مد سهر عدة خطوط ميني باص الخاصة للربط بين مناطق وأحياء القاهرة والأماكن الدينية.