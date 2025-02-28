شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو قصور وظائف الكلى. .طرق العلاج والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

قصور وظائف الكلى أو ما يعرف بمسمى آخر هو فشل وظائف الكلى، حيث تتوقف الكليتان أو إحداهما عن العمل وعن القدرة على القيام بعملها الطبيعي. هذا الأمر يكون وراءه الكثير من الأسباب ويظهر الكثير من الأعراض في المراحل المتأخرة.

أسباب قصور الكلى

وفقًا لتقرير نشر في موقع كليفلاند كلينيك الطبي، المعني بالصحة العامة والأمراض، فهناك الكثير من الأسباب التي يمكن أن تسبب هذه المشكلة:

- تناول بعض أنواع الأدوية بحد وكثرة.

- الجفاف الشديد في الجسم.

- الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة، والتي تؤدي إلى تلف الأعضاء.

- ارتفاع ضغط الدم بنسب عالية.

- مرض السكر المزمن قد يكون سببًا من أسباب هذه المشكلة أيضًا.

- عدم التحكم في نسب الإصابة بمرض الكلى المتعدد الكيسات.

أعراض قصور الكلى

الكلى القاصرة عن العمل تظهر الكثير من الأعراض، منها:

- تشنجات وتقلصات شديدة في العضلات.

- تورم في الجسم وحول اليدين أو الكاحلين أو الوجه.

- تغيرات في مرات التبول.

- حساسية وحكة جفاف بالجلد.

- اضطراب وضعف حاد في الشهية.

علاج قصور الكلى

يتم علاج قصور الكلى من خلال إدارة الأعراض والمضاعفات فقط نظرًا لاضطرابات أو توقف الكلى عن القدرة على القيام بوظائفها. يمكن استخدام مجموعة من الأدوية وفقًا لرؤية الطبيب، مثل:

- مدرات البول.

- أدوية عوامل التحفيز لبناء خلايا الدم الحمراء.

- فيتامين د.

- أدوية الفوسفات.

- أدوية تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

- ضغط الدم.

وقد يلجأ بعض الأطباء إلى الخيار زراعة الكلى.

الوقاية من قصور الكلى

- حافظ على مستويات السكر في الدم لديك.

- حافظ على مستويات ضغط الدم.

- ابتعد عن التبغ.

- تجنب الطعام الغني بالصوديوم.

- اتبع تعليمات الكشف الدوري على كليتك.