“يونان” الفيلم العربي الوحيد في برلين: جورج خباز يعبر عن سعادته الكبيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب الفنان جورج خبّاز عن سروره الكبير لمشاركة فيلم «يونان»، الذي أدى بطولته في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين الدولي للأفلام ـ برلينالي في دورته 75. وسيتنافس الفيلم على جائزة «الدب الذهبي» مع أهم الأفلام العالمية في المسابقة. و»يونان» فيلم للمخرج أمير فخر الدين، شارك في بطولته إلى جانب خبّاز الممثلة هانّا شيغولا المصنّفة من بين ايقونات السينما الأوروبية.

جرى تصوير القسم الأكبر من الفيلم في مدينة هامبورغ الألمانية، وعدد من المدن الأوروبية والعربية. استغرق التصوير في هامبورغ ما يقارب الشهر والنصف، ومن ثم تمّ تصوير القسم الآخر في محطات تالية من أوروبية وعربية، وذلك في الفترة الممتدة بين صيف وخريف سنة 2023. وإلى جانب دور البطولة لجورج خبّاز، شارك في الفيلم عدد من الممثلين الألمان والأتراك، إلى جانب مشاركة المخرجة والممثلة القديرة نضال الأشقر، والممثل السوري باسم ياخور، والممثل الفلسطيني علي سليمان.

تتناول أحداث الفيلم سيرة كاتب عربي يعيش في ألمانيا. يقصد جزيرة نائية مصمماً على الانتحار نتيجة احساسه بالاغتراب حيال محيطه الاجتماعي. وفي تلك الجزيرة يلتقي بسيدة عجوز ما تلبث أن توقد لديه الرغبة بالحياة. وقد تشاركت في انتاج فيلم «يونان» جهات متعددة عربية ودولية منها إيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، وفلسطين، والسعودية والأردن.

ويجمع بين عدّة ثقافات عربية منها اللبنانية والسورية والفلسطينية، إلى الألمانية حيث يعيش الكاتب العربي الذي يشكل محوراً للفيلم. و»يونان» هو الفيلم العربي الوحيد المشارك في الدورة 75 لمهرجان برلين والتي تبدأ في 13 شباط/فبراير وتمتد إلى 24 منه.

عن أمير فخر الدين مُخرج فيلم «يونان» فهو من هضبة الجولان السورية، ويعيش في ألمانيا. و»الغريب» هو فيلمه الروائي الأول، و»يونان» الثاني، ويأتيان من ضمن ثلاثية سينمائية يعالج فيها فخر الدين الكاتب والمخرج موضوع الوطن والبيت. ويذكر أن جورج خباز صوّر في الصيف الماضي فيلماً عالمياً جديداً في كندا، من إخراج فيليب فالاردو. والفيلم مرشح لجوائز الأوسكار.