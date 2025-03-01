شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد غزى: "قهوة المحطة" درامى تشويقى اجتماعى يناقش قضايا كتيرة ومهمة والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان أحمد غزى بطل مسلسل "قهوة المحطة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "معاكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة أون، إن المسلسل درامى تشويقى اجتماعى يناقش قضايا كتيرة ومهمة وبيتحكى بطريقة مختلفة، وانا مش بحقق فى الجريمة داخل المسلسل، وهو 15 حلقة.

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وصور بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

الكاتب عبد الرحيم كمال قدم فى رمضان الماضى، مسلسل "الحشاشين"، من بطولة: كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا، وعدد كبير من الفنانين. وإخراج بيتر ميمي.

أما المخرج إسلام خيرى فيتواجد فى رمضان بمسلسل ثان وهو "جودر 2" المكون من 15حلقة، وبطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، وتأليف أنور عبد المغيث.

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