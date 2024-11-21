شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث موجات الطقس المدمر.. أمطار وثلوج تضرب شمال كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

أمطار وثلوج تضرب شمال كاليفورنيا

انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف

الدمام - شريف احمد - تعرض شمال كاليفورنيا لعاصفة قوية محملة بالأمطار والثلوج، هددت بحدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات صخرية.يأتي هذا في أحدث موجة من موجات الطقس المدمر الذي ضرب الساحل الغربي للبلاد.ومددت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، حتى بعد غد السبت، التحذير من وقوع فيضانات في المناطق الواقعة شمال سان فرانسيسكو، والتي غمرتها مياه أقوى نهر جوي، شهدته كاليفورنيا والمنطقة الواقعة شمال غرب المحيط الهادئ هذا الموسم.وأطلقت العاصفة رياحًا قوية الليلة السابقة، أسفرت عن وفاة شخصين وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص في ولاية واشنطن.وحذر المسؤولون، من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة خطيرة وانهيارات صخرية وتدفقات للحطام.