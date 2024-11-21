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أحدث موجات الطقس المدمر.. أمطار وثلوج تضرب شمال كاليفورنيا

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د ب أ / أ ب - كاليفورنيا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تعرض شمال كاليفورنيا لعاصفة قوية محملة بالأمطار والثلوج، هددت بحدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات صخرية.
يأتي هذا في أحدث موجة من موجات الطقس المدمر الذي ضرب الساحل الغربي للبلاد.

أمطار وثلوج تضرب شمال كاليفورنيا

ومددت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، حتى بعد غد السبت، التحذير من وقوع فيضانات في المناطق الواقعة شمال سان فرانسيسكو، والتي غمرتها مياه أقوى نهر جوي، شهدته كاليفورنيا والمنطقة الواقعة شمال غرب المحيط الهادئ هذا الموسم.

انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف

وأطلقت العاصفة رياحًا قوية الليلة السابقة، أسفرت عن وفاة شخصين وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص في ولاية واشنطن.
وحذر المسؤولون، من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة خطيرة وانهيارات صخرية وتدفقات للحطام.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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