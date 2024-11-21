ظهور نادر لإبنة أحمد السقا مع والدتها.. أصبحت شابة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية المصرية مها الصغير الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه برفقة إبنتها نادية وإبنة الممثل المصري أحمد السقا، بظهور نادر لها، وقد أصبحت شابة جميلة.



وظهرت مها وإبنتها وهما تقدمان إحدى الترندات على صوت ممثل مصري، وعلقت مهة على الفيديو: "إنها الأفضل مني. أفضل مما سأكون عليه في أي وقت ".

وقد تحدث أحمد السقا عن حياته الشخصية والمهنية، وبداياته الفنية، مشيرًا إلى العلاقة القوية بين والده والممثل عادل إمام، الذي شجعه وتنبأ بنجوميته منذ صغره.

تحدث السقا، لأول مرة عن أسباب نزوله إلى القبور عند دفن الموتى، وحرصه على هذه العادة عند دفن الفنانين أصدقائه، وكشف أنه اعتاد على ذلك منذ مرحلة الثانوية العامة، حين اضطر إلى النزول إلى القبر حينها، وتوالت الظروف تباعاً وجعلته يُكرر هذا الأمر.

وعن دفن الموتى، قال السقا، إن كل جثمان له أسلوب خاص في الدفن حسب طريقة وفاته، مشيراً إلى أنه يتدخل في حال الطلب منه، ولا يفرض نفسه في هذا الأمر.