كات ويليامز يوجه تهديداً كبيراً إلى ديدي بسبب الراحل توباك.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم العالمي كات ويليامز، أن النجم الراحل توباك، كان أحد الأسباب التي جعلت النجم شون ديدي أحد أهدافه خلال مقابلته في Club Shay Shay.



وقال كات في مقابلة له: "عندما كنت شابًا، كان توباك هو فناني المفضل، لقد أحببت توباك. وشعرت أننا كنا أرواحًا متقاربة. لذا، إذا سمعت أنك مسؤول عن التخلص من صديقي و قتـ له... فأنا لا أهتم بما سينتهي بي الأمر بي، ولا يهمني كيف ستسير الأمور، إذا كان بإمكاني الحصول على طريقة للوصول إليك، فهذا هو ما أنا عليه كل شيء".

وتابع قائلاً: "أنا لا أحب أن تتجول بدون أي عقاب. لأنك شيطان، وأنا أعلم أن الشياطين أقوياء، ولكني أعرف لماذا هم أقوياء…. إنها حرب روحية باردة تجري هنا في العالم الحقيقي. وجزء من وظيفتي هو ألا أفقد التركيز على ذلك".