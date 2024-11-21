ريم مصطفى تنضم لبطولة مسلسل "سيد الناس" الى جانب عمرو سعد في رمضان 2025

ميرنا وليد - بيروت - تعاقدت الممثلة المصرية ريم مصطفى على بطولة مسلسل "سيد الناس" الى جانب الممثل المصري عمرو سعد، المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك 2025، حيث تبدأ ريم مصطفى إستعداداتها للشخصية التي ستجسدها في المسلسل، و الذي يعد تعاونها الأول مع عمرو سعد في الدراما أو السينما.



المسلسل، الذي يضم مجموعة كبيرة من الممثلين مثل الممثلة المصرية إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، و نشوى مصطفى، من تأليف خالد صلاح و إخراج محمد سامي، و تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي مشوق.