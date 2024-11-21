شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: روسيا اختبرت صاروخًا جديدًا في هجوم على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن روسيا اختبرت صاروخًا جديدًا متوسط المدى فى هجوم على أوكرانيا

وحذر بوتين من أن بلاده يمكن أن تستخدم صواريخها الجديدة ضد الدول التى تسمح لأوكرانيا بإطلاق صواريخها على روسيا. عقيدة نووية جديدة كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع عقيدة نووية جديدة تخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.

يأتي هذا بعد القرار الأمريكي المثير للجدل الذي سمحت من خلاله استخدام أوكرانيا الأسلحة بعيدة المدى في حربها ضد روسيا.

وسمح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا للمرة الأولى باستخدام الصواريخ طويلة المدى التي تقدمها بلاده لكييف لتنفيذ هجمات داخل روسيا.