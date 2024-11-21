ماكرون يهنئ السيدة فيروز بعيد ميلادها التسعين : "عم بتشتي الدنيا ثلج"

ميرنا وليد - بيروت - قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تهنئة خاصة للسيدة فيروز بمناسبة عيد ميلادها التسعين، معبرًا عن تقديره العميق لمكانتها الفنية والثقافية التي تمثل الوجه المشرق للبنان و العالم العربي، و في لفتة مميزة، كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية و الفرنسية واللهجة اللبنانية: "عم بتشتي الدنيا ثلج، صوت فيروز لا يزال يدفئ قلوب اللبنانيين و الفلسـ طينيين الباحثين عن سلام دائم، هي تجسد كرامة هذه المنطقة.
عقبال المية!"
هذه المبادرة تؤكد المكانة الرفيعة التي تحظى بها فيروز على الصعيد الدولي، وترمز إلى إحترام العالم لشخصيتها الفنية الفريدة، كما تعكس تقديرًا خاصًا لدور لبنان الثقافي من خلال أيقونته الخالدة.
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