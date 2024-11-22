شكرا لقرائتكم خبر عن بليك ليفلى سبب تغيير نهاية فيلم Deadpool & Wolverine.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تعديل نهاية فيلم Deadpool & Wolverine بعد ملاحظة من النجمة العالمية بليك ليفلى التى أثرت بشكل مباشر على إعادة التصوير، وفقًا لمخرج الفيلم شون ليفى، استمرت فترة إعادة المشاهد تقريبا يوم ونصف، والتى جاءت بعد ملاحظات ليفلى زوجة نجم العمل رايان رينولدز.

خلال الفيلم، تُركت مصائر الأبطال موضع تساؤل لفترة طويلة من الوقت، على الرغم من أن هذا لم يكن الحال، ووفقًا لـ ليفي، كانت النهاية الأصلية واضحة بشأن بقاءهم.

حيث أوضح ليفي لموقع GamesRadar: "في السابق لم يكن هناك أي تشويق، مع إنفجار غرفة الطاقة ، ونجاة الأبطال، ومع مشاهدة ليفلى قالت لنا "كنت معكم طوال هذا الفيلم، ولهذا أشعر أننى أريد أن أجلس في خوف من أنهم ضاعوا، ولهذا أعرض عليكم فكرة أن تدعوني أكون في هذا المكان من التشويق حتى يصبح انتصار بقاءهم أكثر عاطفية وإثارة".

واستطرد ليفي: "كانت هذه ملاحظة من بليك وقد فتحت طريقة جديدة للتفكير في هذا الجزء من الفيلم وهذا هو سبب إعادة التصوير هذه، وكانت النتيجة مرضية للغاية".