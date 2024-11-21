إلهام شاهين تهنئ حسين فهمي ويسرا بتكريمهما في حفل غولدن غلوب

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الممثلة المصرية إلهام شاهين زملاءها الممثل حسين فهمي والممثلة يسرا بعد تكريمهما بجائزة عمر الشريف في حفل غولدن غلوب، وكتبت عبر حسابها :"مشرفين لمصر والسينما المصرية"، كما عبرت عن حبها لهما، مؤكدة أن التكريم جاء عن جدارة.



حضر الحفل أيضًا العديد من الممثلين مثل أمينة خليل التي تألقت بإطلالة مميزة، بالإضافة إلى شيكو، أمير المصري، مريم الخشت، ودرة، وغيرهم.

يعد حفل توزيع جوائز غولدن جلوب، الذي يقام سنويًا منذ 1944، أحد أبرز الأحداث الفنية العالمية التي تكرم الإنجازات البارزة في مجالي السينما والتلفزيون.

