حسين الجسمي يودّع شقيقه جمال برسالة مؤثرة ويشكر المعزّين

ميرنا وليد - بيروت - تقبّل الفنان الإماراتي حسين الجسمي واجب العزاء في وفاة شقيقه جمال، الذي رحل يوم الخميس الماضي، ووجّه الجسمي رسالة عبر حسابه شكر لجميع من واساه وشارك في تقديم العزاء.



وفي منشور مؤثر عبّر الجسمي عن حزنه العميق قائلاً: "وداع شقيقي جمال ألم لا يمحوه الزمن، فراق الأخ يشبه السهم الذي يخترق القلب ويترك جرحاً لا يندمل بسهولة".

إستحضر الجسمي ذكرياته مع شقيقه الراحل، مشيراً إلى الأوقات السعيدة التي قضياها معاً، من ضحكات الطفولة إلى رحلات الصيد وجلسات الأحاديث والمغامرات المشتركة، وقال: "كنت دائماً نعم السند، ومعنوياتك العالية كانت تدفعني دائماً للأمام".

وإختتم منشوره كاتباً: "كنت جميلاً في كل شيء، وكان لاسمك نصيب في روحك وابتسامتك وتعاملك".