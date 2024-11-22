شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفقد سعد سمير وأحمد رمضان بيكهام أمام حرس الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الثنائى سعد سمير وأحمد رمضان بيكهام أمام حرس الحدود الأحد المقبل، في إطار الجولة الثالثة من دورى nile لهذا الموسم، على استاد حرس الحدود بالإسكندرية.

ويعانى سعد سمير من إصابة في الأنكل تعرض لها خلال مباراة الأهلى في السوبر المحلى، واقترب من نهاية برنامجه التأهيلى للعودة مجددا لتدريبات سيراميكا.

بينما أثبتت أشعة الرنين التي خضع لها أحمد رمضان بيكهام معاناته من شد قوى في عضلات الظهر ويحتاج للتأهيل من أجل العودة مجددا لتدريبات سيراميكا، ليتأكد غيابه عن مباراة حرس الحدود الأحد المقبل.

وتعرض أحمد رمضان بيكهام لإصابة قوية فى الظهر خلال مواجهة بوتسوانا، لم يستطع اللاعب إكمال المباراة على إثرها، ليدفع حسام حسن بحسام عبد المجيد بدلا منه.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن في ترتيب دورى nile برصيد 3 نقاط جمعها من مباراتين، فاز في واحدة وخسر الأخرى، وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.