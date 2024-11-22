شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يشارك على ربيع فى بطولة فيلم الصفا الثانوية بنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان بيومى فؤاد في بطولة فيلم الصفا ثانوية بنات، بطولة الفنان على ربيع، والمقرر البدء فى تصويره الفترة المقبلة، من إخراج عمرو جمال، حيث من المقرر الإعلان عن باقى أسماء الممثلين الفترة المقبلة، إذ يجسد بيومى فؤاد شخصية محورية في أحداث الفيلم الذى تدور احداثه في اطار من التشويق والكوميديا.

ويصور حاليا بيومى فؤاد دوره في فيلم فرقة الموت بطولة النجم أحمد عز، والمقررعرضه في السينمات الفترة المقبلة، فيلم فرقة الموت تدور أحداثه حول ضابط – أحمد عز وفرقته المعاونة يكلف بالقبض على خط الصعيد وهوأحد أبرز الأعمال لأحمد عز في الفترة المقبلة، حيث يشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين، منة شلبى، بيومى فؤاد، عصام عمر، بالإضافة على مجموعة من ضيوف الشرف، تأليف صلاح الجهينى، إخراج أحمد علاء.

فيلم الصفا الثانوية بنات من المقرر بدء تصويره مطلع شهر ديسمبر المقبل، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقى أبطال العمل خلال الفترة الحالية، والعمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكى.