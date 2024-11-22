شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر طبى: الغارات الإسرائيلية على غزة أودت بحياة 90 شخصا خلال يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر طبي فلسطيني بمقتل 90 شخصا وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح الخميس.

وأُصيب العديد من أفراد الطواقم الطبية في مستشفى "كمال عدوان"، إثر استهداف إسرائيلي مباشر للطواقم الطبية في قسم الطوارئ بحسب ما أكد مدير المستشفى الواقع شمالي قطاع غزة حسام أبو صفية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الخميس، أن "حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 44056 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 104268 إصابة".

وفي تقريرها الإحصائي اليومي، أكدت الوزارة أن "قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية خمس مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط 71 شهيدا وإصابة 176، وسط صعوبة كبيرة تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إلى الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات".

كما أفاد جهاز الدفاع المدني في القطاع بأن طواقمه "انتشلت عددا من الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة الداية بمدينة غزة".

وبدعم أمريكي تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 412 يوما، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.