أدهم شلهوب يطلق أغنيته الجديدة "لبنان يا قطعة مني" رسالة أمل في ظل الأزمات

ميرنا وليد - بيروت - في ظل الأزمات العصيبة التي يمر بها لبنان، أطلق الفنان اللبناني أدهم شلهوب أغنيته الجديدة "لبنان يا قطعة مني"، التي تعكس حنينه العميق لوطنه ووفاءه له، الأغنية، تحمل رسالة دعم وأمل للشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة، وتعدّ الأغنية بمثابة صوت لجميع اللبنانيين المغتربين، الذين يحملون وطنهم في قلوبهم رغم المسافات.
أما الفيديو كليب، الذي أخرجه جوزف نصار، فقد إستخدم تقنيات الذكاء الإصطناعي ليأخذ المشاهد في رحلة عبر تاريخ لبنان، مستعرضًا الحضارات التي مرت على البلاد، من الفينيقيين حتى اليوم. الكليب يعكس صمود لبنان عبر العصور، ويبعث برسالة أمل للأجيال القادمة بأن لبنان سيظل "قطعة منّا" ، وكان أدهم شلهوب مرشحًا لجائزتي "موركس دور" لعام 2024 في فئتي "نجم الغناء اللبناني" و"أفضل فيديو كليب" عن عمله السابق "بيحلى". الأغنية الجديدة "لبنان يا قطعة مني" متوفرة الآن على جميع المنصات الرقمية.
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