الامارات | إطلاق برنامج لدمج أصحاب الهمم في التعليم المبكر بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «ديبر»، إحدى أكبر المؤسسات الاسكندنافية في التعليم المبكر إطلاق برنامجها الجديد «ديبر للجميع»، في حضانة ديبر بمنطقة البرشاء جنوب في دبي، وذلك خلال حفل أقيم لهذا الغرض.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الأطفال من أصحاب الهمم من الاندماج في بيئة تعليمية شاملة، وتوفير دعم مخصص يعزّز من تطورهم الأكاديمي والاجتماعي.

وشهد حفل إطلاق البرنامج حضور شخصيات بارزة، من بينهم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، عائشة عبدالله ميران، وسفير مملكة النرويج لدى الدولة، أولاف ميكلابست، إلى جانب كبار الشخصيات الدبلوماسية والإدارية.

ويتميز برنامج «ديبر للجميع» بتوفير بيئة تعليمية مصممة خصوصاً للأطفال من أصحاب الهمم، ويقدم مزيجاً من الدعم العلاجي والتعليم المخصص، على أن تتفوق نسبة المعلمين على عدد الطلاب، ما يضمن حصول كل طفل على رعاية شخصية من فريق متخصص ومدرب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ديبر» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ناهي رحال، إن البرنامج يُشكل خطوة مهمة في تحقيق رؤية دبي 2033 للتعليم الشامل، وإنه من خلال دمج التعليم والعلاج يمكن ضمان أن يتمتع كل طفل بالأدوات اللازمة للنمو والنجاح.