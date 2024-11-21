بعد مقـ تل مصورته على يد بطله ..عرض فيلم "راست" لـ أليك بالدوين للمرة الأولى

ميرنا وليد - بيروت - عُرض فيلم "راست" للنجم أليك بالدوين لأول مرة في مهرجان كاميرميدغ السينمائي في بولندا، بعد ثلاث سنوات من حادثة مأساوية أودت بحياة مصورة الفيلم هالينا هتشينز خلال التصوير.

الواقعة، التي وقعت في تشرين الثاني 2021 في نيو مكسيكو، حدثت عندما أُطلقت رصاصة حية عن طريق الخطأ من مسدس كان بالدوين يستخدمه في مشهد تمثيلي.

المخرج جويل سوزا، الذي أصيب في الحادثة، أعرب عن ارتياحه لإكمال الفيلم وعرضه، واعتبره تكريماً لذكرى هالينا. وقال: "آمل أن يُقدّر الجمهور عملها ويرى صورتها النهائية في هذا العمل".

تم عرض الفيلم أمام جمهور محدود بعيداً عن أجواء هوليوود المبهرة، ما يعكس احتراماً للواقعة الحزينة. بينما أُدينت مسؤولة الأسلحة في الفيلم، هانا غوتيريز، بتهمة القتل غير العمد وتقضي عقوبة بالسجن 18 شهراً، أُسقطت التهم الموجهة ضد بالدوين لعدم كفاية الأدلة حول مصدر الرصاص الحي.

الفيلم، الذي يسلط الضوء على هذه المأساة، أصبح جزءاً من تاريخ السينما، حيث يجمع بين الإبداع الفني وظلال حادثة غير مسبوقة في هوليوود.