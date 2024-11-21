الاقتصاد

بورصة لندن.. ارتفاع الأسهم البريطانية وأداء متباين للإسترليني

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واس - لندن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن.. ارتفاع الأسهم البريطانية وأداء متباين للإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.79 %.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 64.20 نقطة، ليصل إلى 8149.27 نقطة.

الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2603 دولار أمريكي، بانخفاض 0.40 %، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.2019 يورو ما يعادل 0.19 %.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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