شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن.. ارتفاع الأسهم البريطانية وأداء متباين للإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الجنيه الإسترليني

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.79 %.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 64.20 نقطة، ليصل إلى 8149.27 نقطة.سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2603 دولار أمريكي، بانخفاض 0.40 %، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.2019 يورو ما يعادل 0.19 %.