تكنولوجيا: هاتف nubia Z70 Ultra ينطلق بمعالج SD 8 Elite وأنحف حواف في الهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت nubia اليوم رسمياً عن هاتف nubia Z70 Ultra الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 8 Elite، وكاميرة رئيسية ببعد بؤري 35مم وعدسات متغيرة.

يتميز هاتف nubia Z70 Ultra بحجم شاشة 6.85 إنش، ودقة عرض 1216 في 2688 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، وسطوع بنسبة 2000 nits، كما تتميز حواف الشاشة بتصميم فائق النحافة بسماكة 1.25مم فقط.

ولقد طورت شاشة AMOLED في هذا الإصدار عبر شركة BOE، كما يأتي الهاتف بكاميرة مدمجة أسفل الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة ضوئي مدمج في الشاشة، أيضاً تأتي كاميرة السيلفي بخوارزمية لتعزيز آداء التصوير، وتتميز الشاشة أعلى الكاميرة بكثافة 430 بيكسل لكل إنش.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف nubia Z70 Ultra بمستشعر IMX906 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل ببعد بؤري 35مم، كما تتميز الكاميرة بعدسات متغيرة من f/1.59 إلى f/4.0.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر OV64B بدقة 64 ميجا بيكسل وعدسات periscope، وبعد بؤري 70مم، وتدعم الكاميرة تكبير بصري حتى 2.7 مرة، بينما يأتي مستشعر OV50D الثالث بدقة 50 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع، ويدعم بعد بؤري 13مم، أيضاً هناك زر مخصص للكاميرة لدعم التركيز عند الضغط إلى النصف، وعند الضغط بشكل كامل يتم إلتقاط الصورة.

وينطلق Z70 Ultra بواجهة Nebula AIOS التي ترتكز على نظام تشغيل Android 15، وتأتي بتقنيات الذكاء الإصطناعي، ويدعم هذا الإصدار معايير IP69 في مقاومة الماء والغبار، كما يأتي بميزة الإتصال ثنائي الإتجاه بالأقمار الإصطناعية.

أيضاً يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 6150 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ويتوفر الهاتف بلون العنبر، والأسود، إلى جانب إصدار خاص يعرف أزرق Starry Night.

ويتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، على أن ينطلق للأسواق بسعر 635 دولار.

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