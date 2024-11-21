جمال هدى المفتي يخطف القلوب بعد إطلالتها بالاسود الرائع- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية هدى المفتي باحدث ظهرو لها على متابعيها وخطفت القلوب، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من داخل غرفة النوم مرتديةً توب ذيق باللون الأسود مع تنورة طويلة مفتوحة حتى أعلى الساق، و سترة كروب باللون الاسود، وإعتمدت تسريحة شعر مميزة، وطبقت مكياجاً هادئاً إستعرضت من خلاله جمال وجهها.
في سياق آخر، تحدثت هدى المفتي عن تجربتها مع التنمر، بعدما تعرضت لتعليقات جارحة بسبب نحافتها وملابسها. خلال ندوة في مهرجان الجونة، أشارت إلى أنها "اتعرضت للتنمر بسبب جسمي الرفيع" ودعت الآخرين لتجاهل الانتقادات.
يُذكر أن آخر أعمال هدى كان مسلسل "مطعم الحبايب"، الذي شاركها بطولته أحمد مالك وبيومي فؤاد، وكان من إخراج عصام عبد الحميد وتأليف مريم نعوم.
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