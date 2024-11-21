سبايك لي يترأس لجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

ميرنا وليد - بيروت - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن إختيار المخرج الحائز على الأوسكار سبايك لي لترؤس لجنة تحكيم الدورة الرابعة، المقرر إقامتها في منطقة البلد بجدة التاريخية من 5 إلى 14 كانون الأول المقبل، وسيشرف لي على إختيار الفائزين بجوائز "اليُسر" التي تُمنح للأعمال السينمائية المتميزة.
تخرّج سبايك لي من كلية مورهاوس وجامعة نيويورك، حيث بدأ مسيرته الأكاديمية والفنية، حصل مؤخراً على الوسام الوطني للفنون والإنسانيات من الرئيس جو بايدن، ودخل قاعة مشاهير كرة السلة بصفته مشجعاً بارزاً.
المسابقة تضم 16 فيلماً من العالم العربي وآسيا وأفريقيا، وسيشارك لي في تقييمها بالتعاون مع لجنة التحكيم، كما سيظهر في ندوة حوارية ضمن فقرة "In Conversation" لمناقشة تجاربه وأفكاره في السينما.
من ناحية أخرى أعرب سبايك لي عن سعادته برئاسة اللجنة، مشيداً بدور المهرجان في دعم المواهب الشابة وجمع الثقافات المختلفة للاحتفاء بفن السينما، وأكد أنه يتطلع للعمل مع اللجنة لاختيار الفائزين من بين المشاركات المتميزة.
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