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ندوة وحوار مفتوح مع عمرو سعد ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى اليوم

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القاهرة - سامية سيد -  

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 45، ندوة وحوار مفتوح مع النجم عمرو سعد والتى يديريها رامز عبد الرازق، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء بالمسرح المفتوح بدار الأوبرا المصرية.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF


عمرو سعد

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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