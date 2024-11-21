الخارجية التركية دانت هجوم "الحوثيين" على سفينة شحن ذات ملكية تركية قبالة سواحل اليمن

أعربت ​وزارة الخارجية التركية​، في بيان، عن إدانتها "الهجمات الصّاروخيّة الّتي شنّتها جماعة الحوثي (حركة أنصار الله بزعامة عبدالملك الحوثي) على سفينة الشّحن الجاف "أناضولو أس"، التّابعة لشركة تركيّة، والّتي ترفع علم بنما، أثناء إبحارها قبالة سواحل ​اليمن​"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ اتخاذ الإجراءات اللّازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".

وكانت قد أعلنت "القوّات المسلّحة اليمينّة"، أمس، أنّ "قوّاتها البحريّة نفّذت عمليّة استهداف لسفينة "Anadolu S" في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصّواريخ الباليستيّة والبحريّة المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة"، موضحةً أنّ "استهداف السّفينة جاء لعدم استجابتها لتحذيرات القوّات البحريّة، ولانتهاك الشّركة المالكة لها قرار حظر الدّخول إلى موانئ فلسطين المحتلّة".