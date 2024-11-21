الامارات | للمستقبل علامات فارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للمستقبل علامات فارقة.. ولتكون فاعلاً في ما سيأتي لابد من مقدمات ودلالات لا تخطئها الأعين والعقول، إنه باختصار ما تفعله دبي، وما تستعدّ له في كل خطوة من خطواتها التي تقول من خلالها: نحن ننظر إلى الأمام فقط، ونستعد للغد بالعلم والتنمية المستدامة والأفكار الخلاقة، ونمضي إلى الأمام متسلحين بحكمة ماضٍ عريق وقادة رسموا الأحلام، وبِراهنٍ حيوي منفتح على أحدث ما يُنتجه العالم في بناء أرضية صلبة لوطن رهانه الحصري على ارتقاء المجد.. للمستقبل علامات فارقة حيثما نظرت تَرَها في دبي.