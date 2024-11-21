إيناس الدغيدي توجه رسالة لأحمد عز بعد تكريمه في مهرجان القاهرة

تقدمت المخرجة إيناس الدغيدي بتهنئة خاصة للفنان أحمد عز، وذلك بعد تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 بجائزة فاتن حمامة.

رسالة إيناس الدغيدي لأحمد عز

وجهت إيناس الدغيدي رسالة لأحمد عز من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام قالت فيها: "ألف مبروك للنجم الكبير أحمد عز على تكريمه في مهرجان القاهره السينمائي، حلمت فحققت، اجتهدت فنجحت، اخترت فأثرت، وكانت لك النجومية الكبيرة التي تستحقها مبروك نجمي المفضل وابني الفني وصديقي الغالي".

وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذا المنشور وأكدوا أن أحمد عز واحد من أهم نجوم السينما على مدار السنوات الماضية ويستحق الدعم والتقدير.

من المعروف أن أول الأعمال التي حققت نجاح وشهرة أحمد عز الفنية كان فيلم "مذكرات مراهقة"، حيث كانت المخرجة إيناس الدغيدي تبحث عن ممثلين جدد للقيام بأدوار البطولة في هذا العمل، ووقع الاختيار على أحمد عز للمشاركة مع هند صبري في الفيلم، وبعد هذه التجربة توالت المشاركات الفنية في السينما والدراما واستطاع عز أن يصنع مشواراً فنياً مميزاً.

كلمة أحمد عز في المهرجان

أحمد عز مغرم بالفن وبمهرجان القاهرة منذ صغره، حاول في بدايته حضور إحدى الدورات على الرغم من عدم توجيه دعوة له، وبالفعل استطاع أن يحقق هدفه، لكنه شعر بإحباط شديد بسبب عدم معرفة المصورين والقائمين على المهرجان به، لكنه سعى على مدار السنوات الماضية حتى وصل لهذا التكريم المميز.

أهدى أحمد عز هذا التكريم للفنان عادل إمام وقال خلال كلمته: "اسمحوا لي في النهاية إن الجايزة دي عايز أهديها لشخص، نجم عزيز عليّ وعلينا كلنا وملهم لينا، قال لي في يوم الالتزام والورق هما أبوك وأمك في الصناعة دي ودا حقيقي، يارب كل زملائي وأصدقائي يقفوا يتكرموا تكريمات أكبر من دي بكتير، واسمحوا لي في النهاية أهدي الجائزة دي للنجم للزعيم عادل إمام".

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