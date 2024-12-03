شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: الجيش الأمريكي نفذ ضربة واحدة على الأقل في سوريا دفاعا عن النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة واحدة على الأقل في منطقة دير الزور في سوريا دفاعا عن النفس.

ومن جانبه، أكد مجلس الوزراء السوري أن قوى العدوان والإرهاب لن تستطيع كسر إرادة الشعب المؤمن بوطنه ومبادئه والذي لن يتخلى عن ذرة تراب واحدة.



وأضاف مجلس الوزراء - حسبما أفاد التلفزيون السوري - أنه وافق على خطة وزارة التربية والتعليم حول التعاطي مع الواقع التعليمي والتربوي في مدينة حلب والمناطق المحيطة بها، مشيرًا إلى أنه تم السماح للطلاب الذين غادروا مناطقهم بحلب أن يلتحقوا بالمدارس القريبة من أماكن إقامتهم الحالية.



وأشار المجلس إلى أنه تم وضع الأطر الإدارية والتدريسية التي غادرت مناطقها وما تزال في مدينة حلب تحت تصرف المناطق التعليمية المتواجدين فيها، مضيفًا أنه تم فتح باب الاستضافة للطلاب القادمين من جامعة ومعاهد حلب في الجامعات والمعاهد الحكومية التي يرغبون بالدوام بها.



ولفت إلى أنه تم منح الطالب المسجل في الجامعات المضيفة وثيقة تأجيل خدمة العلم من الجامعة المضيفة، مضيفًا أنه تم استضافة الموظفين والإداريين وأعضاء الهيئة التعليمية والفنية والعيدين في كافة الجامعات الحكومية.



ونبه إلى أنه تم تعويض الفاقد التعليمي عن طريق بث برامج وندوات تعليمية عبر قناة التربوية السورية والمنصات التربوية.