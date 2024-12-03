توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 30 تشرين الثاني إلى الجمعة 06 كانون الأول 2024

مهنياً: تحية من كل قلبي لمواليد العذراء ما حدا نقدك يالك كل الدنيا عم بتكرمك كيف رح تنهي سنة 2024 فلكيا ما كان في كتير معاكسات كبيرة فقط زحل كان عم بيضايقك ويسبب تراجع وانزعاج لذلك حاول تنهي السنة بهدوء خاصة في الاسابيع الاولى من الشهر مع وجود الشمس وعطارد التراجع في القوس بالاضافة الى وجود المريخ في البيت رقم 12 بيت المتاعب والتاجيل

عاطفياً: اسبوع ايجابي ومناسب لحسم بعض المسائل وطي صفحات قديمة ويعدك كوكب الحب من برج الجدي الترابي الصديق باحتفال كبير او بمناسبة غير اعتيادية تحمل مفاجأة سعيدة وافراحا ولقاءات شخصية عائلية واجتماعية مميزة للعازب اسبوع مميز لتطوير العلاقة ووضع الاسس المتينة لإنجاحها في المستقبل