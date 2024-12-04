الامارات | مركز مصري يدخل غينيس بأصغر حفرية حوت

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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز مصري يدخل غينيس بأصغر حفرية حوت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 ديسمبر 2024
دخل مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية في مصر موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد اكتشاف حفرية أصغر حوت في مملكة الحيتان القديمة.
واكتشف فريق بحثي، بقيادة علماء مصريين، الحفرية التي سميت «توتسيتس» على شرف الملك الفرعوني الشاب توت عنخ آمون، في صخور يعود تاريخها إلى نحو 41 مليون عام.
وجاء على الموقع الإلكتروني لموسوعة غينيس أن الحوت المكتشف يبلغ طوله 2.5 متر.
واكتُشفت الحفرية في وادي الريان بالفيوم عام 2023، ودخلت موسوعة غينيس في أكتوبر 2024.
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