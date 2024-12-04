الامارات | «نوسفيراتو» يجمع نجوم هوليوود في برلين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذهب نجوم هوليوود ويليم دافو، وإيما كورين، ونيكولاس هولت، إلى برلين لحضور العرض العالمي الأول لفيلم الرعب الخاص بهم «نوسفيراتو».

كما ظهر على السجادة الحمراء أمام سينما «زو بالاست» الممثلان بيل سكارسجارد وآرون تايلور جونسون.

يشار إلى أن فيلم مصاصي الدماء، الذي أخرجه روبرت إيجرز، هو إعادة إنتاج للفيلم الكلاسيكي الصامت الشهير «نوسفيراتو - سيمفونية الرعب»، للمخرج فريدريش فيلهلم مورناو عام 1922، وفي هذه النسخة التي أعاد إيجرز تصورها، تدور القصة حول العروس الشابة إيلين هاتر (ليلي روز ديب)، التي تطاردها روح الكونت أورلوك المتوفى، وهو مصاص الدماء «نوسفيراتو».

وتتطور بين الشابة ومصاص الدماء القادم من ترانسيلفانيا علاقة عاطفية ومصيرية، تؤدي إلى جعل مجتمع بأكمله على حافة الانهيار.. ويؤدي نيكولاس هولت دور زوج إيلين (توماس)، بينما تجسد إيما كورين شخصية صديقتها آنا هاردينج