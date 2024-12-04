الامارات | وفاة الممثل الفرنسي «العملاق» نيل اريستروب عن 75 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الممثل الفرنسي الشهير، نيل اريستروب، الأحد الماضي، عن 75 عاماً في منزله الواقع في فيل دافراي بمنطقة باريس، على ما أفاد مسؤوله الإعلامي وزوجته.

وكتبت زوجته إيزابيل لو نوفيل في بيان: «أشعر بألم شديد لوفاة زوجي الممثل العملاق، نيل اريستروب، جراء صراع مع المرض.. لقد توفي محاطاً بمحبة عائلته».

وشارك نيل في أفلام لجاك أوديار «دو باتر مون كور سي تاريتيه» عام 2005، و«أون بروفيت» عام 2009، فاز بفضلهما بجائزتَي سيزار عن أفضل دور مساعد، وأدى في عام 2016 أحد الأدوار الرئيسة في مسلسل «بارون نوار».

وفاز سنة 2014 بجائزة سيزار ثالثة عن أفضل دور مساعد في فيلم «كيه دورسيه»، المقتبس من شرائط مصوّرة، إضافة إلى نيله عام 2020 جائزة موليير المسرحية الفرنسية المرموقة.

أصبح شغوفاً بالمسرح بعد تلقيه دروساً مع الممثلة الفرنسية، تانيا بالاشوفا، وعمل في هذا المجال لنحو نصف قرن، ورفض الشهرة بشكل قاطع.