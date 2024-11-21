حسين فهمي يردّ على انتقادات عمله بعد أيام من وفاة شقيقه

خلال لقائه مع برنامج "et بالعربي"، تحدث الفنان حسين فهمي عن تحدّيات الدورة 45 من "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" والمُقامة حالياً في دار الأوبرا المصرية، وذلك بعد تأجيلها العام الماضي بسبب الحرب على غزة، وردّ على انتقادات البعض له على حضوره المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل المهرجان قبل ساعات من بدء مراسم عزاء شقيقه الفنان مصطفى فهمي.

وقال حسين فهمي: "الحمد لله قدرت السنة دي أعمل معادلة ما بين الدولة ممثلة في دعم وزارة الثقافة إلى جانب الرعاة".

وعن خسائر تأجيل الدورة الـ45 العام الماضي، قال حسين فهمي: "كان في اتفاق مع الفندق بعد التأجيل كان لازم نعيد الاتفاق، وخسرنا تذاكر الطيران اللي طلعت للضيوف، وفي أفلام كانت جاية لما أجّلنا الدورة راحوا مهرجانات تانية، ولجنة تحكيم اتغيرت لأن مواعيدها مبقتش مناسبة".

وردّ حسين فهمي على الانتقادات التي طاولته بسبب استمراره في التحضيرات للمهرجان بالتزامن مع وفاة شقيقه مصطفى فهمي قائلًا: "كان لازم ألغي أحاسيسي الشخصية في المقابل إني أقدّم العمل، ودي مهامي، أنا في السينما والمسرح وأي مجال أعمل فيه، يحدث لي مواقف إنسانية، وعليّ الاستمرار في العمل".

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