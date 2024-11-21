انت الان تتابع خبر نموذج لـ"لشبهات عقود التسليح".. تكرار التعاقد مع شركة إماراتية "دون منافسة" بعد فشلها قبل 4 سنوات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "واحدة من المخالفات في عقود التسليح بوزارة الدفاع تتمثل بعقود صيانة الطائرات المروحية Mi17 وMi35 وMi28 "، مشيرا الى ان "ثلاثة عقود صيانة تمت احالتها الى شركة ( AAL) الإماراتية بأسلوب التعاقد كعطاء وحيد".وتضمنت وثيقة حصلت عليها الخليج 365، ان العقد برر التعاقد مع الشركة كعطاء وحيد بوصفها شركة احتكارية أي انها الوحيدة القادرة على صيانة هذه المروحيات، الا ان المصدر اكد للسومرية نيوز ان "الشركة المذكورة لا تعتبر شركة مصنعة احتكارية للطائرات المذكورة وليس لديها تخويل من الشركة المصنعة الأم ".

وبين ان "هناك عقدا سابقا مع الشركة المذكورة تم توقيعه عام 2019 لصيانة نفس الطائرات ولم يتم تصليح الطائرات او انجاز العقد من قبل الشركة المذكورة حتى الان، لذلك تعتبر شركة متلكئة"، مشددا على انه "نتيجة للضغوطات وشبهات الفساد تمت احالة العقود الى الشركة كعطاء وحيد".

ويقول المصدر، ان "السمسار ط.ح. الخزرجي، هو المسؤول عن تمرير وفرض عقود التسليح والصيانة في الوزارة".

وتؤكد السومرية ان "حق الرد مكفول" لوزارة الدفاع ومديرية التسليح حول المعلومات الواردة.