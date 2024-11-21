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انت الان تتابع خبر جدّد قسم "الاستكشاف" و"الريلز" الخاص بك على انستغرام بهذه الطريقة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - من المقرّر أن يتيح إنستغرام لك مسح المحتوى الموصى به عبر قسم "استكشاف" و"ريلز" و"الخط الزمني".لقد أجرت إنستغرام، المملوكة لشركة ميتا، تغييرات كبيرة على كيفية عمل الموقع الاجتماعي وتوصية المحتوى، مع التركيز بشكل خاص على المحتوى الأصلي في توصيات إنستغرام وخلق بيئة آمنة على الإنترنت للمراهقين.
في يوم الثلاثاء، أعلنت إنستغرام في منشور على مدونتها عن تغيير كبير آخر في خوارزمياتها - "بداية جديدة". وفقًا للمنشور، كانت المنصة تختبر "قدرة الجميع على إنستغرام - بما في ذلك المراهقين - على إعادة ضبط توصياتهم. في بضع نقرات فقط، ستتمكن من مسح المحتوى الموصى به عبر قسم "استكشاف" و"ريلز" و"الخط الزمني" و بدء تجربة جديدة.
يذكر المنشور أنّ هذه الميزة الجديدة تستند إلى الأدوات التي تقدمها إنستغرام بالفعل للمستخدمين لتنظيم توصيات المحتوى الخاصة بهم.
وإذا كنت بحاجة إلى تنظيف الجدول الزمني الخاص بك أو سئمت من المحتوى في خلاصة التوصيات الخاصة بك، فإنّ إعادة الضبط تعمل من خلال تحسين توصياتك بمرور الوقت.
كما سيكون لديك أيضًا خيار مراجعة الحسابات التي تتابعها وإلغاء متابعة أي حسابات تشارك محتوى لم تعد ترغب في رؤيته، حسبما ورد في المدونة.
ويوضح المنشور أنّ إعادة الضبط لا يمكن التراجع عنها بمجرد البدء. وهذه الميزة ستكون "بداية جديدة" قريبًا على مستوى العالم.