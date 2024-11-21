جدّد قسم "الاستكشاف" و"الريلز" الخاص بك على انستغرام بهذه الطريقة

في يوم الثلاثاء، أعلنت إنستغرام في منشور على مدونتها عن تغيير كبير آخر في خوارزمياتها - "بداية جديدة". وفقًا للمنشور، كانت المنصة تختبر "قدرة الجميع على إنستغرام - بما في ذلك المراهقين - على إعادة ضبط توصياتهم. في بضع نقرات فقط، ستتمكن من مسح المحتوى الموصى به عبر قسم "استكشاف" و"ريلز" و"الخط الزمني" و بدء تجربة جديدة.

وإذا كنت بحاجة إلى تنظيف الجدول الزمني الخاص بك أو سئمت من المحتوى في خلاصة التوصيات الخاصة بك، فإنّ إعادة الضبط تعمل من خلال تحسين توصياتك بمرور الوقت.

يذكر المنشور أنّ هذه الميزة الجديدة تستند إلى الأدوات التي تقدمها إنستغرام بالفعل للمستخدمين لتنظيم توصيات المحتوى الخاصة بهم.

كما سيكون لديك أيضًا خيار مراجعة الحسابات التي تتابعها وإلغاء متابعة أي حسابات تشارك محتوى لم تعد ترغب في رؤيته، حسبما ورد في المدونة.

ويوضح المنشور أنّ إعادة الضبط لا يمكن التراجع عنها بمجرد البدء. وهذه الميزة ستكون "بداية جديدة" قريبًا على مستوى العالم.