شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. "الوطني للعمليات الأمنية" يشارك بمعرض الاحتفاء بيوم الطفل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك المركز الوطني للعمليات الأمنية ضمن معرض وزارة الداخلية، المقام احتفاء باليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر 2024 م من كل عام، في واجهة روشن بمدينة الرياض تحت شعار (معًا نحمي حق الطفل في الحماية من كل أشكال الإيذاء والإهمال)، وذلك حتى 24 نوفمبر الجاري.يذكر أن معرض وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية والخدمية يضم فعاليات توعوية وترفيهية وتثقيفية للطفل والأسرة، ويقدم للزوار، تعريفًا بأنظمة حماية الطفل، وحقوقه، وأبرز تعليمات وإرشادات السلامة المرورية وفي المنزل والمركبة.كما يحتوى على طرق الإسعافات الأولية في الحالات الطارئة، وشرحًا لوسائل السلامة البحرية، وخدمة استخراج الهوية الوطنية للطفل، والخدمات الأمنية والإنسانية عبر رقم البلاغات في الحالات الطارئة (911).