غادة عبد الرازق تثير حيرة جمهورها برسالة غامضة

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق حيرة جمهورها بعدما نشرت عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" رسالة غامضة دفعت العديد من متابعيها للتساؤل عن مغزاها.ونشرت غادة صورة كُتب فيها: "أحياناً، وأنت تتعامل مع الناس، تكتشف أن مشكلتك الوحيدة هي أن أهلك قد ربّوك".

من ناحية أخرى، بدأت الشركة المنتجة لمسلسل "شباب امرأة" الذي من المقرر أن تخوض به غادة عبد الرازق السباق الدرامي الرمضاني المقبل في عقد جلسات التحضير مع بطلة العمل ومخرجه لوضع اللمسات الأخيرة عليه، كما بدأت أعمال بناء بعض الديكورات الخاصة بالمسلسل في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك للبدء بالتصوير في أقرب وقت ممكن.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل غادة عبد الرازق "شباب امرأة" قد حلّت كل المشكلات التي تخلّلت العمل خلال الفترة الماضية، ومنها اعتذار المخرجة نادين خان عن عدم إخراج المسلسل، حيث تعاقدت مع المخرج الشاب أحمد حسن ليتولّى المهمة.

المسلسل مأخوذ عن قصة "شباب امرأة" لأمين يوسف غراب، وتم تقديمها في فيلم أصبح من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وأدت دور البطولة فيه: الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد... وهو من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

انتهاء أزمة مسلسل غادة عبد الرازق والتصوير قريباً

غادة عبد الرازق تحصد جائزة التميز والإبداع عن مسلسل "صيد العقارب"