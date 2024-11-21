محمد رجب يشوق متابعيه لمسلسله الجديد "الحلانجي"

ميرنا وليد - بيروت - شوق الممثل المصري محمد رجب متابعيه لعمله الجديد "الحلانجي"، الذي يستعد من خلاله لخوض السباق الرمضاني لعام 2025.

في منشور عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، نشر رجب صورتين أثارتا الفضول، حيث ظهر مرتديًا قناعًا يغطي نصف وجهه، مما دفع المتابعين للتكهن حول طبيعة دوره الغامض في المسلسل.

وكتب رجب تعليقًا مقتضبًا على الصور: "الحلانجي رمضان 2025"، مما زاد من تشويق المتابعين الذين عبّروا عن دعمهم للعمل المنتظر.

"الحلانجي" يمثل عودة قوية لرجب إلى الدراما الرمضانية بعد غياب طويل، حيث كان آخر أعماله مسلسل "مشوار الونش"، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا بمشاركة مجموعة من الممثلين، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

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