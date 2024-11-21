تنسيق ملابس الجلد لإطلالة شتوية أنيقة

تعتبر الملابس الجلد من أساسيات خزانة شتاء 2025، بعدما احتلت مدارج عروض الأزياء الجاهزة، وقدمت بموديلات منوعة تضمن لنا إطلالات عصرية متجددة في مختلف الأوقات، وكالعادة تفننت مدونات الموضة المحجبات في تنسيقها بطرق اتسمت بالرصانة والاحتشام ستشكل مصدر إلهام رائعاً لكل امرأة مهتمة باتباع آخر صيحات الموضة العالمية التي تبرز في كل موسمٍ جديدٍ، وبما أن الجلد من الاتجاهات التي تتجدد في كل موسم، فنتوقع أن يكون متوفراً في خزانتك، ولكننا هنا لنساعدك في تنسيقه بطرق قد لا تخطر ببالك، فلا حاجة إلى إنفاق أموالك في شراء قطع جديدة، فقط اتبعي نصائحنا لتحصلي على أجمل الإطلالات الشتوية.

تنسيق الجاكيت الجلد القصير مع الحجاب



قد ترين أن الجاكيت الجلد القصير من القطع غير المناسبة لإطلالات المحجبات، ولكن باتباع بعض الحيل ستتمكنين من ارتدائه بطريقة محتشمة وراقية، فعلى سبيل المثال يمكنك أن تستوحي من إطلالة مدونة الموضة مريم قدسي التي ظهرت في إحدى صورها على إنستغرام مرتدية جاكيت جلد أسود قصيراً نسقته مع كنزة بيج، وتنورة سوداء طويلة مصممة بخصر الكورسيه العالي، وتممت أناقتها الشتوية بانتعال بوت أسود طويل بكعب عال عريض، وحملت حقيبة Saddle البيضاء، وغطت رأسها بطرحة شيفون رمادية، هذه الإطلالة كفيلة بمنحك مزيداً من الطول، ويمكنك التأنق بها على مدار اليوم.

معاطف جلد برغندية نجمة شتاء 2025



لا بد أنكِ قد لاحظت هيمنة اللون البرغندي على مشهد الموضة العالمية هذا الموسم، فلا منافس له في خريف وشتاء 2024، فكوني أول من يتبنى هذه الصيحة، واختاريه ليكون لون معطفك الجلد الذي سيرافقك طيلة فصل الشتاء، إذا كنتِ قصيرة القامة؛ يفضل أن توجهي اختيارك نحو المعاطف القصيرة التي تعلو الركبة مثل المعطف عريض الياقات والمزود بحزام كالذي ظهرت به مؤثرة الموضة المحجبة ياسمينا طلعت، والتي نسقته مع إطلالة سوداء مؤلفة من كنزة وبنطلون مستقيم القصة وحذاء بتصميم رجالي، وأكملت الطلة بطرحة سوداء، وحقيبة كتف صغيرة من اللون عينه.

هكذا ترتدين الفساتين الجلد مع الحجاب



تتوفر الفساتين الجلد بموديلات منوعة في شتاء 2025، ولكن معظمها قد لا يناسب الحجاب، لا سيما الفساتين الميدي، ولكننا وجدنا لكِ الحل ومن خزانة مدونة الموضة المحجبة أماني فوزي، والتي أطلت مؤخراً بفستان جلد أسود ديكولتيه يصل طوله إلى منتصف الساق، ارتدت تحته قميصاً أبيض زينته برباط عنق أسود، وجوارب حمراء طويلة نسقتها مع حذاء مدبب أسود مزود بإبزيم يلف الكاحل، واعتمرت طرحة سوداء، واختارت الحقيبة الـBaguette لتكون المتمم الأمثل لهذه الطلة الخريفية المميزة.

البدلات الجلد الحمراء لاحتفالات نهاية العام



مع قرب بداية شهر ديسمبر تحضر الكثيرات خزاناتهن لموسم احتفالات نهاية العام، ويكون للون الأحمر بمختلف نغماته الحصة الأكبر، وإذا كنتِ ترغبين في الحصول على إطلالة عصرية أنيقة، فالبدلات الجلد الحمراء ستحقق لكِ ما تتمنين، استوحي من إطلالة مدونة الموضة لينا الغوطي التي ظهرت الموسم الماضي ببدلة حمراء مكونة من جاكيت Oversized وتنورة ميدي مستقيمة القصة، نسقتهما مع كنزة سوداء، وغطت رأسها بطرحة سوداء سادة، وأكملت أناقتها بحذاء مدبب من اللون عينه ارتدته مع جوارب طويلة لتخفي الجزء المكشوف من الساقين، وذلك الأخير يمكنك استبدال بوت أسود طويل به، واحملي حقيبة Baguette سوداء.

ربما ترغبين في التعرف إلى طرق محتشمة لتنسيق الملابس التايجر للمحجبات من وحي مدونات الموضة

الصديري الجلد القصير أحدث موضة



أعادت صيحات خريف 2024 الصديري القصير إلى الساحة من جديد، وقدم بخامات وألوان منوعة، وتبنته عدد من مدونات الموضة، وظفيه لترفعي من قيمة إطلالتك الكاجوال خلال النهار، واختاريه من الجلد الأسود ليكون سهل التنسيق مع مختلف الملابس المتوفرة في خزانتك، ارتديه مع قميص أبيض طويل وبنطلون جينز أزرق واسع الأرجل على غرار مدونة الموضة المحجبة سمر البرشا، وانتعلي حذاء Loafers أسود، وزيني رأسك بطرحة بيضاء، أما الحقيبة فيفضل أن تكون مبطنة متوسطة الحجم ومزودة بسلسال معدني لتضفي لمسة فخامة على الطلة.

امزجي الجلد بالدنيم لإطلالة عصرية مميزة



تجرئي واجمعي بين الخامتين الأكثر رواجاً هذا الموسم في إطلالتك، نتحدث عن الجلد والدنيم، ستعجبك إطلالة مدونة الموضة المحجبة دلال الدوب التي ظهرت بطاقم دنيم أزرق فاتح مشغول بالتطريز، تميز بالجاكيت الطويل المصمم على طراز القميص والمصمم من الجلد الأسود في القسم العلوي منه، أكملي اللوك على طريقتها بكنزة سوداء مرتفعة الياقة وبوت أسود بكعب عال، وحقيبة تويد صغيرة مزودة بحزام طويل مضفر بسلسال معدني، وغطي رأسك بطرحة بيضاء.

اعتمدي الجلد في كامل الطلة هذا الموسم



قد تبدو فكرة ارتداء الأزياء الجلدية في كامل الطلة جريئة للبعض، ولكن اختيار القصات الصحيحة المناسبة للحجاب سيمكنك من تبني واحدة من أبرز توجهات موضة شتاء 2025، استوحي من إطلالة مدونة الموضة سهى طه، وارتدي البدلة البنية الداكنة المصممة بسترة طويلة وبنطلون غير ملاصق للجسم والمزينة بأربطة منحتها ستايلْ عصرياً ستحبه الشابات، ونسقيها مع حذاء مدبب أسود، واعتمري طرحة من اللون نفسه، واحملي حقيبة كلاتش عريضة باللون الفضي.

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