درة توجه رسالة لمنتقدي فيلم «وين صرنا»

القاهره - الخليج 365
وجهت الفنانة درة رسالة لمنتقدي أول عمل سينمائي من إخراجها «وين صرنا» في مهرجان القاهرة السينمائي، عبر برنامج برنامج "عرب وود".
وردت درة خلال اللقاء علي منتقدي فيلم «وين صرنا»،قائلة : "عملاه للناس اللي بتفهم " .
وتابعت درة :"الفيلم ليه خصوصية في الطرح والسرد وطريقة التصوير ".
تفاصيل فيلم «وين صرنا»
يتناول الفيلم معاناة أسرة فلسطينية ويستكشف قضايا اجتماعية وثقافية تتعلق بفلسطين، ومن الجدير بالذكر أن درة لا تظهر في الفيلم، حيث اكتفت بدور الإخراج والإنتاج.
ويقدم الفيلم رؤية جديدة ومختلفة للواقع، ويعكس شغف درة بتوسيع آفاقها الفنية وتقديم محتوى ذو قيمة، تُدشن الفنانة التونسية درة زروق تجربتها الأولى في الإخراج من خلال هذا العمل، حيث تشرف بنفسها على مرحلة المونتاج لتحقيق التوازن المثالي بين الصورة والصوت.
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