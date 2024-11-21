موديلات فساتين سواريه محجبات تجمع بين النعومة والرقي

لطالما كانت الفساتين السواريه رمزاً للأناقة والأنوثة، ومع تطور الموضة في عالم الأزياء، باتت الخيارات المخصصة للمحجبات أكثر تنوعاً وابتكاراً، خاصةً لمن تبحث عن البساطة مع لمسة من الفخامة، ولذلك نطلعك على أجمل موديلات فساتين سواريه محجبات بسيطة بتصاميم تجمع بين النعومة والرقي لتليق بذوق المرأة العربية، ونتعرف إلى كيفية تنسيقها مع الأكسسوارات التي تُكمل أناقتها وجاذبيتها.

الفستان الأسود البرّاق بالقصّة البسيطة

يأتي اللون الأسود في مقدمة ألوان فساتين السهرة التي لا غنى عنها في خزانة كل امرأة، ويمكن أن يكون بتصميم بسيطة وقماش برّاق يمنحه فخامةً ورقياً، مثل فستان أرماني بريفيه Armani Prive الأسود بالتصميم المناسب للمحجبات، فهو بأكمام طويلة وياقة مرتفعة وتنورة عمودية لا تكشف الجسم، وقد ظهر البريق بشكل ملحوظ على الفستان، ليمنح المرأة المحجبة سحراً خاصاً، وتكتمل أناقته مع الحذاء الأسود والحقيبة الصغيرة باللون الأسود.

تميل كثير من النساء لاختيار فساتين سواريه بألوان أكثر حيوية بعيداً عن الألوان الداكنة، وخاصةً من تملك قواماً ممشوقاً تريد أن تبرزه وتحدده، وليكن هذا التصميم مثالياً لتلك المرأة المحجبة التي تبحث عن فستان بلون الأصفر الكناري الجذاب وقصّة تحدد خصرها وانحناءات الجسم، وهو من توقيع المصمم جورج حبيقة Georges Hobeika، يتسم بالبساطة والرقي بفضل التطريزات اليدوية التي تُزينه على الصدر وجانبي الخصر والأكمام، مع تصميم يبرز نحافة الخصر وتنورة تتسع من أسفل، وزاد سحراً مع حقيبة صغيرة وحذاء بنفس اللون.

الفستان المنفوش يمكن أن يكون بتصميم بسيط

لا يُشترط أن يكون الفستان السواريه بقصّة بسيطة حتى يبدو ناعماً، بل يمكنك التألق بفستان بقصّة الأميرات المنفوشة، وفي نفس الوقت يتمتع بطابع هادئ وراقٍ، بفضل لونه وتصميمه الخالي من التعقيدات، وهذا ما جسدته ماركة ناتان Natan بهذا الفستان الأزرق الفاتح الذي يتألف من توب بسيط بأكمام طويلة وياقة مرتفعة بقصّة محتشمة، مع تنورة ساتان منفوشة تمنحك إطلالة مستوحاة من أميرات ديزني، ومع ذلك، يبدو رقيقاً ورومانسياً، ويمكن أن تنسقي معه بعض الأكسسوارات البرّاقة لتضيف لمسة فاخرة له.

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الألوان الميتاليكية لسحر لا يُقاوم

تُعد الألوان الميتاليكية خياراً مثالياً لفساتين السهرة، والتي تمنحك إطلالة جذابة ولافتة للأنظار، وخاصةً اللونين الذهبي والفضي، ويمكن للمحجبات اختيار فساتين سواريه بسيطة بألوان ميتاليكية مع قصّات ناعمة وتطريزات تزيد من فخامتها، مثل فستان تمارا رالف Tamara Ralph بدرجة هادئة من اللون الفضي مزيناً بالخيوط البرّاقة والتطريزات التي تُزين الصدر والخصر والأكمام الطويلة والتنورة، مع لمسة جذابة بالورود البارزة التي تزينه، وحقيبة كلاتش بتصميم الوردة.

تتعدد موديلات فساتين السواريه التي يمكنك الاختيار من بينها، ويبرز الفستان بقصّة حورية البحر ضمن التصاميم المميزة التي يمكن أن ترتديها لتُبرز رشاقة القامة وطولها، مثل فستان يانينا كوتور Yanina Couture الأصفر بقصّة ذيل السمكة والتصميم البسيط دون مبالغة، مع وشاح بربطة الفيونكة حول الخصر، ويتميز بقماش ناعم وخفيف لمزيد من البساطة، ويمكن أن تُنسقي معه معطفاً أنيقاً يمنحك الدفء في ليالي الشتاء الباردة على طريقة العارضة التي ارتدت جاكيتاً باللون الرمادي مزيناً بقماش الشيفون، وقفازات فضية طويلة، مع غطاء رأس فضي يُلهم المحجبات.

إليكِ أسرار تنسيق موديلات فساتين سواريه محجبات بسيطة لتبدو فخمةً

الفستان بتصميم الجاكيت صيحة مثالية للمحجبات

تصميم آخر مميز يمكن للفتاة المحجبة أن تعتمده في المناسبات والسهرات، وهو فستان السهرة المستوحى من الجاكيت الذي عاد مجدداً إلى ساحة الموضة، ولتختاريه بلون ناعم ورقيق مثل فستان زياد نكد Ziad Nakad الساتان بدرجة الوردي المبودر الهادئة، والمرصع بتطريزات برّاقة تمنحه لمسةً فاخرةً، وحزام يحدد الخصر، ويتسم بتصميم محتشم وراقٍ بأكمام طويلة وتنورة ماكسي ليناسب المحجبات.

مزيج الوردي مع الذهبي لإطلالة بسيطة ولافتة

يرمز اللون الوردي إلى الأنوثة، ويزداد سحراً عند مزجه مع اللون الذهبي الذي منحه لمسةً فاخرةً، فما رأيك في فستان سواريه يجمع بين اللونين، كهذا الفستان من توقيع المصمم روبير أبي نادر Robert Abi Nader بالقماش اللامع والقصّة التي تُناسب المحجبات، حيث الأكمام الطويلة والياقة المرتفعة مع لمسة مميزة بالوشاح الطويل الذي يبدو مثل الكاب على أحد الجانبين وينسدل حتى نهاية الفستان، مع قصّة عمودية تمنحه بساطةً ونعومةً، ونسقت معه الحذاء الميتاليكي الذهبي.

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