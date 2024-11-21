شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار ونقل الحطب المحلي في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت دوريات حرس الحدود بمنطقة نجران (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع الأشجار، ونقل (3) أمتار مكعبة من الحطب المحلي، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وأكد حرس الحدود أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة، وعقوبة نقل الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثًا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

