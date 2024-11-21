درّة تعلن عن مفاجأة بعد نجاح فيلمها الوثائقي

كشفت الفنانة درّة عن تفاصيل جديدة ومفاجأة حول فيلمها الوثائقي "وين صرنا" بعد نجاحه خلال عرضه الأول ضمن فعاليات الدورة 45 من "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" المُقامة حالياً، والذي يشهد أول تجاربها في الإخراج والإنتاج.

وقالت درّة إن فيلم "وين صرنا؟" يتضمن أحداثاً حقيقية من قطاع غزة، وجميع من شاركوا فيه واقعيون وليسوا ممثلين ومدته 119 دقيقة، مشيرةً إلى أنها أحبّت شخصيات الفيلم وهو ما جعلها توافق على فكرته، بالقول: "أنا حبّيتهم وأنا بحب أعمل الحاجة بحب، ولو شخصيات تانية غيرهم مكنتش هعمل الفكرة".

وأضافت: "أنا مليش تجارب قبل كده كمخرجة، لكن في التجربة دي كنت بهتم بالوجه على الشاشة ويكون فيه حاجة حقيقية ومعبّرة، وأنا حسيت فيهم مشاعر صادقة وعزّة نفس رغم ظروفهم والدمار اللي حصل، وهم ناس من غزة تركوا منازلهم بعد دمارها، والبنت المشاركة في الفيلم استنجدت بيّ وهي في العشرينيات من العمر وعندها طفلان توأم، وهي دخلت مصر لكن زوجها لا".

وأردفت درّة بالقول: "أنا لا أبحث عن المجاملات، ولما بعت الفيلم بعته بشكل طبيعي لمدير المهرجان الناقد عصام زكريا، ورئيس المهرجان الفنان حسين فهمي علم بعدها أنني أشارك في هذا الفيلم".

يُذكر أن فيلم "وين صرنا؟" أخرجته وأنتجته درّة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، وهو يحكي عن "نادين"، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من اللحاق بها إلا بعد شهرين.

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