روجينا تخوض دراما رمضان 2025 بـ«حقي وحقك»

تعاقدت الفنانة روجينا مؤخراً على عمل درامي جديد تخوض به موسم رمضان المقبل 2025 بعنوان «حقي وحقك»، وهو اسم مبدئي للعمل .

تفاصيل مسلسل «حقي وحقك»

مسلسل «حقي وحقك» يدور في إطار اجتماعي لايت، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، وجاري ترشيح والتعاقد مع النجوم المشاركين في العمل لتحديد موعد بدأ التصوير.

روجينا تكشف تفاصيل مشروعها الرمضاني المرتقب لعام 2025

في سياق متصل كشفت النجمة روجينا عن تفاصيل مشروعها الرمضاني المرتقب لعام 2025، مشيرة إلى أنها تستعد للمشاركة في عمل درامي جديد يتناول قضية نسائية مهمة، من إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت.

وأوضحت روجينا، في لقائها مع برنامج ET بالعربي، أن المسلسل سيستعرض قضايا المرأة بشكل جريء قد يثير استياء بعض الرجال.

مسلسل "سر إلهي"

جدير بالذكر أن روجينا شاركت في رمضان 2024 من خلال مسلسل "سر إلهي"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وشارك فيه عدد من النجوم، منهم مي سليم، أحمد مجدي، ومحمد ثروت.

العمل من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول شخصية نصرة، التي تسعى للانتقام بعد تعرضها للخيانة من أقرب الناس إليها.

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