شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي: انتهاء طرح إصدار صكوك إضافية مقومة بالريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية