شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي: انتهاء طرح إصدار صكوك إضافية مقومة بالريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن البنك الأهلي السعودي انتهاء طرح صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال.
وكان البنك قد أعلن على موقع تداول السعودية في 10 نوفمبر الماضي، طرح صكوك إضافية من الفئة 1 مقوّمة بالريال وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية، فيما وستكون تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 1446/05/19هـ (الموافق 2024/11/21م).
وأضاف أن قيمة الطرح 6 مليارات ريال، فيما يبلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 6,000 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار).
وأوضح أن القيمة الاسمية (للصك) مليون ريال لكل صك، فيما يبلغ عائد (الصك) 6.00% سنوياً منذ تاريخ الإصدار (شاملًا ذلك التاريخ) ولحين 21 نوفمبر 2029م (باستبعاد ذلك التاريخ).
وفي حال لم يتم استرداد أو شراء الصكوك ومن ثم إلغائها بموجب شروط وأحكام الصكوك بتاريخ 21 مايو 2030م أو قبل هذا التاريخ، فسيتم إعادة تعيين عائد الصك في هذا التاريخ وكل خمس سنوات لاحقة على النحو المفصل في صحيفة الشروط الرئيسية المتعلقة بالصكوك.
وأفاد بأن مدة استحقاق (الصك) مستمرة، مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر في تاريخ الاسترداد أو وفق ما هو موضح في الشروط والأحكام.
ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.
وكان البنك قد أعلن على موقع تداول السعودية في 10 نوفمبر الماضي، طرح صكوك إضافية من الفئة 1 مقوّمة بالريال وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية، فيما وستكون تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 1446/05/19هـ (الموافق 2024/11/21م).
وأضاف أن قيمة الطرح 6 مليارات ريال، فيما يبلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 6,000 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار).
وأوضح أن القيمة الاسمية (للصك) مليون ريال لكل صك، فيما يبلغ عائد (الصك) 6.00% سنوياً منذ تاريخ الإصدار (شاملًا ذلك التاريخ) ولحين 21 نوفمبر 2029م (باستبعاد ذلك التاريخ).
وفي حال لم يتم استرداد أو شراء الصكوك ومن ثم إلغائها بموجب شروط وأحكام الصكوك بتاريخ 21 مايو 2030م أو قبل هذا التاريخ، فسيتم إعادة تعيين عائد الصك في هذا التاريخ وكل خمس سنوات لاحقة على النحو المفصل في صحيفة الشروط الرئيسية المتعلقة بالصكوك.
وأفاد بأن مدة استحقاق (الصك) مستمرة، مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر في تاريخ الاسترداد أو وفق ما هو موضح في الشروط والأحكام.
ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.