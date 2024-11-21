بخاري تفقد مستودعات توزيع المساعدات السعودية

تفقد سفير السعودية وليد بن عبد الله بخاري مستودعات توزيع المساعدات السعودية، عبر "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، في منطقة البيال، في وسط بيروت.

واستمع من وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، الى تفاصيل عمليات توزيع المساعدات التي قدمتها السعودية إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، لمساعدة الشعب اللبناني، ومد يد العون لأكثر من مليون نازح جراء الحرب الإسرائيلية، في مراكز الإيواء في العاصمة وجبل لبنان والبقاع والشمال.

واثنى بخاري على "الجهود التي تقوم بها اللجنة في توزيع المساعدات على مراكز ايواء النازحين".