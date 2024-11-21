الحوثي: الحديث الصهيوني عن فلسطين وبقية الشام ومصر وأجزاء من السعودية والعراق يهدف إلى السيطرة عليها

اشار قائد حركة "أنصار الله" عبدالملك بدرالدين الحوثي، الى أن "الحديث الصهيوني المتكرر عن فلسطين وبقية الشام ومصر وأجزاء من السعودية والعراق يهدف إلى السيطرة عليها واحتلالها"، لافتا الى أن "العدو يسعى إلى إبادة الفلسطينيين بكل الوسائل ومنها التجويع واستهداف الخدمات الطبية ومنع دخول الأدوية".

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