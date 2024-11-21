شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة 44 في غارات إسرائيلية جنوب لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، مقتل 13 شخصًا وإصابة 44 آخرين في غارات إسرائيلية على قرية معركة في جنوب لبنان.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، أن سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة معركة في قضاء صور، أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة 44 آخرين بجروح. حرب الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وذكر الوكالة الوطنية للإعلام، أن الغارة المعادية اليوم على بلدة الشعيتية، استهدفت مركز الدفاع المدني، وقد تسببت بوقوع إصابات.

كانت ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023 إلى 3558 قتيلًا و15123 مصابًا.

